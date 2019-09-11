Abdulkadir Selvi yazdı; Erdoğan'ın hamlesi ne olacak ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Pati'den kesin ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’ya tebligatların ulaştığını ve bu dört isim dün bir araya gelerek bir değerlendirme yaptıklarını yazdı.

Selvi yazısında bu isimlerin bugün de Davutoğlu’yla bir araya gelip yol haritasını belirleyeceklerini belirterek Davutoğlu ve ekibinin bütün enerjilerini yeni partiye verip Ali Babacan’dan önce tabelayı asmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da atacağı adım ve adımların merakla beklendiğini belirten Selvi,

"Şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanıp 17 yıldır iktidarda olan bir Erdoğan’dan söz ediyoruz. Yapacağı hamlelerle siyasetin yönünü değiştirme gücünü elinde bulunduruyor. Tabanda AK Parti’ye yönelik eleştiriler olsa da Erdoğan ayrı tutuluyor. Erdoğan’ın parti yönetiminde ve kabinede yapacağı değişiklikler ile rotayı tekrar AK Parti’yi AK Parti yapan değerlere çevirmesi bir anda her şeyi değiştirebilir. Çünkü AK Parti tabanında “Reis’le bu iş olmuyor” denilmiyor, “Reis bu işi düzeltsin” diye bekleniyor."

dedi.