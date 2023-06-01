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Abdulkadir Selvi yeni kabinenin 7 ismini açıkladı

Abdulkadir Selvi yeni kabinenin 7 ismini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.

TBMM Başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi.

'Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var'

"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti.

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