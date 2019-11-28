Abdulkadir Selvi'den AK Partililerle ilgili bomba iddia !

Hürrriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün Meclis’te AK Parti ve CHP milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını yazdı.

Abdulkadir Selvi , AK Partili milletvekilerine Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirildiğini iddia etti.

Selvi, “Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Ali Babacan’ın Habertürk’teki programı, AK Parti kulislerinde konuşuluyordu. Ali Babacan’ın, Fatih Altaylı’nın soruları karşısında çok net yanıtlar vermek yerine “Üzerinde çalışacağız” şeklinde yanıtlar vermesi eksi puan olarak değerlendirildi. Ama Babacan’ın AK Partililerin gönlünde bir yeri var. O nedenle ‘Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı’ diye hakkını teslim ediyorlar. Ancak Babacan’ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar. AK Parti kulislerinde Babacan’dan ziyade Abdullah Gül’e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül’ün tek hedefinin yeniden cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, ‘Gül’ün tek hedefi Erdoğan’a kaybettirmek’ diyen de” ifadesini kullandı.