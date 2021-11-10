Abdulkadir Selvi'den Mehmet Barlas'a sert sözler!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen iki gazetenin iki yazarı karşı karşıya. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sabah yazarı Mehmet Barlas'ı "çok yanlış bir kafa yapısı" diyerek eleştirdi.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın CHP ile ilgili sözlerini 'çok yanlış bir kafa yapısı' olarak tanımlayan Hürriyet yazarı Selvi, "Özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini eleştirdi.

Selvi, şunları yazdı:

"Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' diye bir yazı yazdı. Çok yanlış bir kafa yapısı. CHP’yi 12 Eylül yönetimi kapattı ama millet açtı. Partilerin kapatılmasını değil, partilerin kapatılmasının yasaklanmasını savunmak gerekiyor. Bunun için de yasakçı değil, özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli."

BARLAS NE DEMİŞTİ?

Barlas, yazısında "Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Barlas, "Unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?" dedi.

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