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  4. 24 Mart 2018 10:25

Abdullah Gül, adaylık için ilk kez renk verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilk kez adaylık için renk verdi.

Abdullah Gül, adaylık için ilk kez renk verdi
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Saadet Partisi Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Ayazağa Kasrı’nda sürpriz bir görüşme yaptı.

Mor beyin tuzağını da ortaya çıkaran Avukat Aktaş, “Sayın Gül ile FETÖ yargılamaları, zedelenen adalet duygusu, ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Kendisine ‘Toplumda Cumhurbaşkanı adayı olmanız konusunda beklenti var?' dedim. Gül ise ‘Gerçekten beklenti var mı?' diye sordu. Ben de ciddi bir beklenti olduğunu söyledim” dedi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda toplumun nabzını yoklaması “Adaylığı düşünebilir” yorumlarına neden oldu.

Aktaş, Gül'den bu süreçteki doğru ve yanlış uygulamaları daha yüksek sesle dile getirmesini istediğini de ifade ederek şöyle dedi: “Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgeliği dillendirmesini önerdim. ‘haklısınız' demekle yetindi. Gül, FETÖ'nün hurafeci din geleneğinin ürettiği ‘marazlı' bir din anlayışının ürünü olduğunu belirtti. FETÖ yargılamalarında kriminal vakaya bulaşmamış kişilerin ayıklanmasını önerdi. Adalet duygusunun zedelenmesinden duyduğu endişeyi de aktardı.”
 

Sözcü

abdullah gül , adaylık
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