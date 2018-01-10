Abdullah Gül iddiası: ''Şubat'ta sahaya iniyor''

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından Türkiye'de her yeni bir siyasi parti kuruluşunda veya AK Parti Hükümeti'ne karşı her siyasi oluşumda adı kulislerde konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Son KHK sonras yaptığı açıklamayla hem AK Partili milletvekillerinden hem de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir tepkiyle karşılaşan Abdullah Gül'ün sahalara inmek için gün saydığı öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar, "Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor" başlıklı yazısında Gül'ün Şubat ayı içerisinde "bazı akil insanlarla yemekte bir araya geleceğini" yazdı.

Gül'ün herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ya da bir siyasi parti kurmayacağını yazan Yaşar, Abdullah Gül'ün "ben partilerüstüyüm" mesajı vermek istediğini belirtti.

İşte Yaşar'ın yazısından Abdullah Gül ile ilgili olan bölüm:

(...)Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi..

Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..

Ciddi ciddi hazırlanıyor..

Hemen söyleyelim ilk aşama bu..

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..

İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek..

"Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek..

Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz..

Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur..

Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?(...)