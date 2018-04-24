Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu biraraya geliyor

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Siyasetin kilitlendiği bu soruyla ilgili çarşamba günü kritik bir görüşme gerçekleşecek. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Saadet lideri, salı günü de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Karamollaoğlu, çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşacak.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmede, cumhurbaşkanlığı adaylığı ele alınacak.

Edinilen bilgilere göre, Karamollaoğlu, Gül'e, diğer partilerle yaptığı görüşmeleri anlatacak, adaylığa nasıl baktığını soracak.

Görüşmede, ortak adaylık konusunun da ele alınması bekleniyor.