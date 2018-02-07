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  4. 07 Şubat 2018 22:37

Abdullah Gül o iddiaları yalanladı !

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün televizyon kanalı kurduracağı iddiası hakkında açıklama geldi.

Abdullah Gül o iddiaları yalanladı !
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11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından, bugün yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz."

abdullah gül , televizyon , kanal
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