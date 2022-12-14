Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan da Ekrem İmamoğlu kararına tepki

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükiehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. İmamoğlu, verilen cezanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor" dedi.

Karara muhalefet çok sert bir dille tepki gösterirken, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin peş peşe paylaşımlarda bulundu.

"ÜST MAHKEMELERİN BU YANLIŞI DÜZELTECEKLERİNE İNANIYORUM"

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum

"TÜRK YARGISI ADINA UTANÇ VERİCİ VE UMUT KIRICI"

Arınç'ın paylaşımları şu şekilde:

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

"AK PARTİ'NİN KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ADAY PROFİLİ İNŞA EDECEK YOLUN TAŞLARINI DÖŞEMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAKTIR"

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum.