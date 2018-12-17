Abdullah Gül yeni parti mi kuruyor ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu bir ekiple yeni parti kurma hazırlığında olduğu ve dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline liderlik yapacağı iddia edildi.

AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan Gül, birkaç gün önce de eski Bakan Ömer Dinçer’in babasının cenazesine katılmıştı. Cenaze namazı sırasında, mevcut AKP yönetimi ile mesafeli olan isimlerin 11. Cumhurbaşkanı’nın etrafında toplanııp onunla birlikte saf tuttuğu; mevcut AKP yönetiminden Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Nihat Ergün'ün ise Gül ve çevresindekilerden uzakta, yan yana durduğu görülmüştü.

"4 ay içinde 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller, bir medya patronu, iki STK başkanı"

Milliyet’ten Talat Atilla ise pazar günkü köşe yazısında Gül’ün “Erdoğan’dan uzaklaşmayın!” eleştirilerine, şöyle cevap verdiğini aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı görevimin bitmesinden bir süre sonra Kayseri’yi ziyaret ettim. Aynı gün AK Parti’nin Kayseri il teşkilatı binaya kilit vurarak çaycı dâhil herkesi izinli ilan etmiş. Oysa o gün Kayseri il binasına giderek AK Parti’ye kayıt yaptıracaktım!”

Atilla, yazısında şu kulis bilgilerine de yer verdi:

“Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan’a siyasi operasyonlara hazırlandığı...

4 ay içinde çeşitli partilerden kopa(rıla)cak, isimleri işaretlenmiş 55 milletvekiline Gül’ün liderlik yapacağına dair güçlü bilgilerim var...

Bazılarına görünür gerçeklikle bu bilgileri realize etmek kolay olmayabilir ama...

Herakleitos’un 'Beklenmeyeni bekle!' sözlerini arka fon yaparak kayıtlara geçiriyorum…”

Ne olmuştu?

Eski Cumhurbaşkanı’nın ismi 24 Haziran’daki seçimler öncesinde muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak dile getirilmiş, Gül ise ‘ortak mutabakat oluşmadığı’ gerekçesiyle aday olmayacağını duyurmuştu. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski yol arkadaşı Gül’le ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bir süredir ‘yeni bir parti hazırlığı’ içinde olduğu iddia edilen Gül’ün birkaç hafta önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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