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Abdullah Gül'den de Ekrem İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül'den de Ekrem İmamoğlu tepkisi
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin paylaşımda bulunarak "Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükiehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. İmamoğlu, verilen cezanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor" dedi.

AK Parti’nin kurucularından olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin paylaşımda bulunarak "Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÜST MAHKEMELERİN BU YANLIŞI DÜZELTECEKLERİNE İNANIYORUM"

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum

Etiketler abdullah gül İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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