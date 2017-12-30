Abdullah Gül'den Erdoğan'a cevap geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül, 'Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim' dedi.

Gül'ün açıklaması şöyle:



"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medyada üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Erdoğan: Bazı dava arkadaşlarımıza yazıklar olsun