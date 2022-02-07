Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası mesaj yayınlayarak "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol