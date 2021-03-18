Abdullah Gül'den HDP ve Gergerlioğlu açıklaması

Abdullah Gül, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye açılan kapatma davası hakkında konuştu.

Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, HDP'nin kapatılması için dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Gül, "Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum. Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor? Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır" dedi.

'TERÖR DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİ İLE İZOLE EDİLİR'

"Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir" diyen Gül, şöyle konuştu: "Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi. Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir. Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur. Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim."

T24