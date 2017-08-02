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  4. 02 Ağustos 2017 22:37

Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret !

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Katar'ın başkenti Doha'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret !
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Beraberindeki heyetle Doha'ya ulaşan Gül'ün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve selefi olan babası Hamad bin Halife Al Sani'yle bir araya gelmesi bekleniyor.

Heyetteki yetkililerden alınan bilgiye göre, "Katar'la dayanışma" amacı taşıyan ziyaret sırasında Gül, Körfez bölgesindeki olaylara ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Gül'ün Katar'daki bazı arkadaşlarıyla da bir araya geleceği aktarılan ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

AA

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