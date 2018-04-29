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  4. 29 Nisan 2018 17:31

Abdullah Gül'e ziyaret polemiğinde şoke eden iddia

CHP'li Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül'e yaptığı iddia edilen ziyaretle ilgili olarak şoke eden bir iddiada bulundu.

Abdullah Gül'e ziyaret polemiğinde şoke eden iddia
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CHP'nin Beyoğlu’ndaki İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine ilişkin iddialar üzerine "Umarım ki doğru değildir. Bu doğruysa büyük bir felakettir" dedi.

Sözcü gazetesinden Seda Önceler'in haberine göre bir gazetecinin bu iddialara yönelik sorusu üzerine konuşan Tekin, “Böylesi kritik bir süreçte devletin önemli kurumlarının önemli şahsiyetlerinin bir baskı için, hatta bir rivayete göre siyasal dönemlerimizde vebalar yaratılır. Geçmiş dönemlerde komşu komşuyu şikayet ederken komünist derlerdi. Şimdi çağımızın yeni vebası FETÖ… FETÖ’de basından dolayı bir tehdit için mi gidildi? Çocuğunuz ‘Bylock’çu diye söylentiler var. Umut ederim ki bu dedikodudur, gerçek değildir” ifadelerini kullandı.

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