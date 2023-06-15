Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

27. Dönem CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sayın Şener?' sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi. Şener, açıklamasının devamında "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.