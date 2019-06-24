Abdurrahim Dilipak'ın AK Parti yorumu olay yarattı

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yenilenen İstanbul seçimlerinde 800 binden fazla oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasına ilişkin Abdurrahman Dilipak, “CHP birçok ilçede açık ara önde. Şimdi herkesin oturup düşünmesi gerek. Aday, kampanya dili, sloganlar, hepsini yeniden düşünmek gerek” dedi.

“AK PARTİ SON KAVŞAKTA”

Abdurrahman Dilipak, “Bu sonuçlar ne anlama geliyor?” sorusunu sorup şöyle devam etti:

“Gayet açık, değişim istiyor. Büyük bir güven kaybı var. Bu iş bu noktaya kadar uzatılmaması gerekiyordu. Bu süreç yanlış yönetildi. Değişime direnenler, AK Parti’nin imajına zarar veren herkesten bunun hesabı sorulmalı.

Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı.

Şimdi herkesi zorlu bir süreç bekliyor. AK Parti için de, CHP için de zor bir süreç olacak bu. İmamoğlu’nun işi çok daha zor.

Bu sonuçlardan çıkarılması gereken dersler belli. ‘Biz nerede yanlış yaptık’ diye sormak gerek.

Şimdi ortamı daha fazla germeden düşünmek gerek. Biraz sükûnet lütfen!”