Abdurrahman Dilipak: ''Erdoğan, zaman kazanmaya çalışıyor''

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’de bir kabine değişikliği beklentisi olduğunu söyledi.

Kabinedeki herhangi bir değişiklikte AKP’de bir çözülme olabileceğini ima eden Dilipak, “40-50 kişi partiden giderse dengeler altüst olur. Bunlar seçilme garantisi alırlarsa, Türkiye erken seçime gidebilir” diye yazdı.

Dilipak’ın “Siyasette yeni dengeler” başlıklı yazısında "Hele CHP’nin seçim sarhoşluğu, AK Parti’de yenilginin oluşturduğu şokun etkisi geçsin çok şey olacak." dedi.

"Birileri Babacan’ı ANAPvari, dört eğilimi içinde barındıran bir parti için ikna etmeye çalışıyor. Bu lobinin etki alanı içinde 30 kadar milletvekilinden söz ediliyor. Bunların ağırlığı AK Parti olsa da, aralarında CHP’den de, MHP’den de, İyi Parti’den de isimler olduğu söyleniyor." diyen Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Babacan projesine destek veren çevreler, İstanbul seçiminin sonucundan son derece memnunlar. Seçim sonrası tartışmalardan da aynı şekilde memnunlar. Şimdi bekledikleri; Erdoğan’ın kabine, teşkilat, yerel yönetimler ve başta Beştepe olmak üzere bürokraside değişiklik."