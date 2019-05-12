Abdurrahman Dilipak'tan Binali Yıldırım'a tepki !

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak Twitter hesabından Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın bir videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Dilipak; Binali Yıldırım'ın, "Seçim kampanyalarında söylenenlerle seçimi kazandıktan sonraki söylemler hiçbir zaman aynı olmaz" ifadelerinin yer aldığı videoyu, "Bize özü sözü eveli ahiri bir olan söz verdiğinde sözünde duran politikacılar. Hakikat uğruna can feda diyenler gerek ama reel politik böyleymiş. Ben Özakman bu oyunda yokum. Özümüz sözümüz bir olunca kazanacağız" notuyla paylaştı.

Bİze özü sözü eeveli ahiri bir olan söz verdiğinde sözünde duran politikacılar. Hakikat uğruna can feda diyenler gerek ama reel politik böyleymiş. Ben Özakman bu oyunda yokum. Özümüz sözümüz bir olunca kazanacağız https://t.co/6cOLTMqH2S — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) 12 Mayıs 2019

''Seçim neden iptal edildi ?'' sorusuna olay yaratacak cevap

''Çaldılar'' diyen Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi