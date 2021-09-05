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Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın çıkacak kitabına ilk yorum

Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın çıkacak kitabına ilk yorum

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'ın çıkacak kitabını eleştirdi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'ın çıkacak kitabına ilk eleştiriyi yapan isim oldu.

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı 216 sayfalık bir kitap kaleme aldı.

Kitap, 6 Eylül 2021 Pazartesi (yarın) raflardaki yerini alacak ve fiyatı 40 lira olacak.

Son aylarda, iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak da kitaba tepki gösterenler arasında. Dilipak, sosyal medyadan Yeniçağ'ın haberini alıntılayarak "Bu kitapta yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor. 'Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl'. 'Ah Sakarya..'" ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan kitap
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