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  4. 01 Eylül 2019 11:39

Adalet Bakanı Gül'den ''Yargı Reformu'' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." diye açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül'den ''Yargı Reformu'' açıklaması
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Yargı Reformu Paketi'ne ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül'ün şunları ifade etti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır."

abdülhamit gül , yargı reformu
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