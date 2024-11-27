Adalet Bakanı Tunç'tan ''Öcalan'' açıklaması: DEM Parti'ye izin verilecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruyla ilgili açıklamada bulundu. Tunç, ''Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada DEM Parti ve teröristbaşı Abdullah Öcalan arasındaki temasın derhal sağlanması gerektiğini söylemişti. Bahçeli, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. Başvuru dilekçesi, saat 14.00'te Tuncer Bakırhan tarafından bakanlığa sunuldu.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖCALAN AÇIKLAMASI

Başvurunun ardından ilk açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Cezaevinde hükümlü ya da tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair yönetmeliğimn olduğundan söz eden Tunç, "Geçtiğimiz ay terörist başıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor." dedi.

Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunun altını çizen Tunç, dilekçeye yanıtın makul sürede verileceğini dile getirdi.