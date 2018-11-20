Adalet Bakanı'ndan AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'nin skandal Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi. Bakan Gül, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme, gerek dosyadaki verileri gerekse AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." dedi.

Gül, Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin, AİHM'in, Selahattin Demirtaş kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

AİHM kararına konu olan davanın Ağır Ceza Mahkemesinde derdest bir dosya olduğunu hatırlatan Gül, Demirtaş'ın ihlal iddialarının, yapılan bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesince incelendiğini belirtti.

Gül, Anayasa Mahkemesinin, 21 Aralık 2017'de, tutuklamanın hukuki olmadığı yönündeki iddianın açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar verdiğini belirtti. Gül, diğer iddialar yönünden de başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulduğunu anlattı.

AİHM'in, kararında, dokunulmazlık nedeniyle gözaltına alınması ve tutuklanması ile soruşturma dosyasına erişemediği iddialarını açıkça dayanaktan yoksun olduğundan kabul edilemez bulduğunu ifade eden Gül, kuvvetli suç şüphesi bulunmadan tutuklandığına ilişkin iddiayla ilgili de herhangi bir ihlal bulmadığını kaydetti. Gül, AİHM'in, Anayasa Mahkemesinin makul sürede inceleme yapmadığı şeklindeki iddiayla ilgili de ihlal bulmadığını belirtti.

AİHM'in, başvuranın uzun süre tutuklu bulunması gerekçesiyle AİHS'in 18. maddesinin ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlatan Gül, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını inceleme gereği bile duymadığını, başvuranın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği iddasının da reddedildiğini aktardı.

Yargılamanın halen derdest olduğunu kaydeden Gül, "Yargılamayı yapan mahkeme, gerek dosyadaki verileri gerekse AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır. Süreç yargısal mekanizmalar içerisinde işleyen tamamen adli bir aşamada bulunmaktadır. Hepimizin bağımsız Türk yargısının işleyişine saygı göstermesi ve peşin hükümlü olmaması gerekir. Dolayısıyla burada kararı verecek olan, tahliyeyi verecek olan siz de değilsiniz ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı öyle demiyor, 'Tanımıyoruz, karşı hamle yaparız' diyor" sözleri üzerine Adalet Bakanı Gül, "AİHM'in verdiği karar doğrudan hemen icra niteliğinde değil. İnfaz boyutunu Türk yargısı değerlendirecektir. Verilen tüm kararlarda eleştiri söz konusudur. Bizim yürütme olarak her kararı eleştirme yetkimiz var ama Türk mahkemesinin verdiği karara herkes uyar ama AİHM'in verdiği karar elbette eleştirilir. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki eleştirisini yapmıştır."