''Adaleti isteyen milyonlarız, haklıyız''

Akın’ın açıklaması şu şekilde;

Bizler dün adalet isteyen milyonlar olarak tarih yazdık. Tarihe hep birlikte tanıklık ettik. Adalet çağrımıza sağır kalanlar şunu unutmasın ki; ‘’Tarih bizi yolumuzdan döndürmek isteyenleri değil, bizimle birlikte yürüyenleri yazacak.’’

Öncelikle 25 gündür yılmadan, yorulmadan aynı azimle yürüyen ve tek başına bedel ödemeyi göze alan halkın lideri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekillerimize, tüm CHP örgütlerine ve adalete inanmış tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bizler 450 kilometreyi sadece hukuk alanındaki adaletsizliklere karşı yürümedik, toplumsal yaşamın her alanına sirayet eden adaletsizliklere, işsizliğe, yoksulluğa, insanca yaşam ücretinden yoksunluğa, ayrımcılığa, yaygınlaşan şiddete, teröre karşı yürüdük.

İç ve dış politikadaki adaletsizliği kökleştiren uygulamalardan hükümet derhal vazgeçmelidir. Türkiye yüzünü insan haklarına, hukuk devletine, adalete önem veren milletler ailesine çevirmelidir.

Dün Genel Başkanımızın liderliğinde bir umudun tohumlarını attık. Bu umudu yeşertip, büyüteceğiz. Bu doğrultuda miting sonrası Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tüm halkımız tarafından sahiplenmek üzere bir Adalet Çağrısı’na davet etti. On maddeden oluşan bu çağrı 9 Temmuz’la başlayan bir miladın manifestosudur. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm değerlerini içeren, Kuvayı Milliye ruhu ile hazırlanan bu manifestoyu yeni bir toplumsal sözleşmenin temeli olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı ve birlikte yaşamanın ön koşulu Adalet Çağrısı’na sahip çıkmaktır.

Bizler milyonlarız, haklıyız, birlikte yaşamak istiyorsak bu cennete sahip çıkmak zorundayız. Adaletle kalın, hoşça kalın!