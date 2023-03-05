Aday olacak mı? Özgür Demirtaş'tan adaylık açıklaması

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Millet İttifakı'ndan ayrılan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı adaylık çağrısı reddedilen İYİ Parti'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. Yaptığı çok sert açıklamayla adeta 6'lı masayı kalkarken deviren Genel Başkan Meral Akşener'in kendisinin aday olmayacağı iddia edilirken, adaylık için Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ismi gündeme geldi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Kulislerde Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için Demirtaş'a teklifte götüreceği konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialar sosyal medyayı adeta sallarken, Demirtaş ismi Trend Topic oldu.

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan Demirtaş, aday olmak istemediğini ve aday olmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş, şu ifadelere yer verdi;

"Yalan! Hiçbir zaman yakmadım yakmam.

2018’den beri adımı Cumhurbaşkanı adayı diye çıkarıyorlar.

Değilim! Olsam buradan yazarım.

Ben ülkesini, gençleri çok seven, teknolojiye ilgili, ekonomi-finans alanlarında üst düzey akademik yayın yapan basit biriyim. Sizden farkım yok…

Arkadaşlar: Siyasete uzağım!

Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok. Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) dil-din-ırk-köken ayrımı yapmayan, değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen 'Sosyal ve Demokrat' siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim.

Ayrıca depremzedeler benim gözümde kimin hangi siyasi partiyle dans ettiğinden ve Türkiye’nin suni siyasi gündeminden çok daha önemli.

Beni twitter trendlerden hemen düşürün.

Önemli olan benim yerime depremzedelerin ihtiyaçlarını konuşmamız. Onları trend yapmamız

Haksız mıyım?"



