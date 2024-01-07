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Adaylık sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama

Adaylık sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ilk açıklamayı yaptı.

Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız hazırız, kararlıyız

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Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.

Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!

Etiketler erdoğan murat kurum istanbul
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