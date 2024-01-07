Adaylık sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ilk açıklamayı yaptı.

Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız hazırız, kararlıyız

AK Parti İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan'dan son dakika açıklamalarıHaberi Görüntüle

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.

Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!