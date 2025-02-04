  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Aden Körfezi Tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Aden Körfezi Tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Aden Körfezi Tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu’nda Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2008-2021 kararları ve TBMM 10/02/2009 tarihli ve 934 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/01/2024 tarihinde ve 1401 sayılı kararla bir yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

İHA

Etiketler aden körfezi tezkere arap denizi TBMM
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022 yılında şehit olan askerin naaşına ulaşıldı 2022 yılında şehit olan askerin naaşına ulaşıldı 5 ilimizde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi, memurlara idari izin verildi 5 ilimizde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi, memurlara idari izin verildi Akaryakıtta bir yeni zam daha: Bu gece zamlanacak! Akaryakıtta bir yeni zam daha: Bu gece zamlanacak! Dünya şampiyonu kick boksçu İstanbul'da dehşet saçtı! Dünya şampiyonu kick boksçu İstanbul'da dehşet saçtı! Aldatıldığından şüphelenen kadın, ava giderken avlandı! Aldatıldığından şüphelenen kadın, ava giderken avlandı! Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun resmen CHP'de! Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun resmen CHP'de! David Beckham bu sefer hem Buse Terim'i hem de sosyal medyayı ''salladı''! David Beckham bu sefer hem Buse Terim'i hem de sosyal medyayı ''salladı''! Aşk tatiline son verip Türkiye'ye dönen Icardi, yeni aşkı China'ya formayı giydirdi Aşk tatiline son verip Türkiye'ye dönen Icardi, yeni aşkı China'ya formayı giydirdi Jose Mourinho’dan Galatasaray maçı için olay paylaşım Jose Mourinho’dan Galatasaray maçı için olay paylaşım Transfer bombaları patladı: İşte ara transfer döneminde imza atan futbolcular Transfer bombaları patladı: İşte ara transfer döneminde imza atan futbolcular
En kapsamlı son seçim anketinden dikkat çeken sonuçları En kapsamlı son seçim anketinden dikkat çeken sonuçları Kar fena geliyor... Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Kar fena geliyor... Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Emeklilerin zamlı bayram ikramiyeleri için yeni rakam Emeklilerin zamlı bayram ikramiyeleri için yeni rakam Ege Denizi'nde şiddetli deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Ege Denizi'nde şiddetli deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Bu el emeği, göz nurunun gramı dolarla satılıyor Bu el emeği, göz nurunun gramı dolarla satılıyor CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a jet soruşturma CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a jet soruşturma Esra Ezmeci'nin programında skandal: Cinsel fantezi itirafıyla şaşkına çevirdi Esra Ezmeci'nin programında skandal: Cinsel fantezi itirafıyla şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanmıştı, tahliye edildi Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanmıştı, tahliye edildi İki il arası mesafe 15 dakikaya iniyor İki il arası mesafe 15 dakikaya iniyor Araç sahipleri isyan etmişti: UTTS'de kullanılan çiplerin maliyeti 5 TL mi? Araç sahipleri isyan etmişti: UTTS'de kullanılan çiplerin maliyeti 5 TL mi?