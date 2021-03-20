Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı

Naci Ağbal'ın görevden alınabileceğini iki gün önce belirten Economist dergisi, Erdoğan’ın Berat Albayrak'ın sicilini ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini iç siyasette kullanmasını 'dönüş planı'nın parçası olarak yorumladı.

‘Ankara’nın Cesur Bankacısı – Naci Ağbal Türkiye’de parasal disiplini yeniden tesis etmeye çalışıyor” başlıklı bir yazıyı perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yayımalayan Economist dergisi aynı yazıda Berat Albayrak'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Economist dergisi, ‘Ankara’nın Cesur Bankacısı – Naci Ağbal Türkiye’de parasal disiplini yeniden tesis etmeye çalışıyor” başlıklı bir yazıda, ‘son birkaç ayda TL’ye yeni bir hayat verdiğini, Merkez Bankası’nın itibarını yükselttiğini ve rezervleri yeniden doldurmaya başladığını’ söylediği Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın politikalarını ve bu politikaların olası geleceğini ele aldı.

Öte yandan Ağbal, gece saatlerinde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

'AĞBAL'IN GÖREVİ SÜRDÜRÜP SÜRDÜRMEYECEĞİ BELİRSİZ'

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Economist'te yayımlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Ağbal üç yıldan az sürede yüzde 5’e çekmek istediğini söylediği enflasyonu boğmak için para politikasını sıkı tutacağını söylüyor” diyor, ancak Ağbal’ın bu politikayı, hatta görevini sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz."

“Ağbal göreve geldiğinde, işine karışmayacağına söz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar bu sözünü tuttu. Ancak Merkez Bankası’nın geleceği Cumhurbaşkanının merhametine kalmış."

"Türkiye’nin 2023’e dek genel seçime gitmesi gerekmiyor. Ancak olası erken seçim dedikoduları var. Bu dedikodular arttıkça, Ağbal üzerindeki parasal disiplini, ekonomik büyümeyle değiştirme baskısı daha da artacak."

"Erdoğan şimdiden son faiz artışlarından rahatsızlığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı iki yıldan kısa süre içinde, Ağbal’ın iki selefini görevden aldı. Üçüncüsünü almakta tereddüt etmeyebilir.”

ALBAYRAK'IN PLANI

Dergi, aynı derecede ‘kaygı verici’ olarak nitelediği bir ihtimalin de “2018’de Maliye Bakanlığı’nda Ağbal’ın selefi olarak göreve gelen ve rakibi Merkez Bankası’nın başına getirildiğinde dargın bir şekilde istifa eden, Erdoğan’ın kızlarından biriyle evli olan ve bir zamanlar Türkiye’nin en güçlü ikinci adamı olarak kabul edilirken, görevi bırakmasının ardından bir kez bile ortalarda görünmeyen Berat Albayrak’ın hayaleti olduğunu” belirtiyor.

Albayrak için “Geri dönüşünü planlıyor olabilir” diyen dergi, Şubat sonunda Erdoğan’ın damadının sicilini ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini bu kadar çok kullanmasını savunmasının bunun bir işareti olabileceğini vurguluyor.