Ahmet Akın: Hayır daha bitmedi, mücadelemiz sürecek

Referandum sürecinde çok yoğun bir çalışma ortaya koyan Akın, aynı hızla devam ediyor. Referandum sürecindeki çalışmaları için partisinin ilçe örgütleri ile sivil toplum örgütlerine teşekkür ziyaretleri yapan Ahmet Akın ilk olarak Balıkesir CHP İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek partililerine teşekkür etti.

"MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI YAPILMIŞTIR"

Daha sonra Karesi İlçe Başkanlığında ilçe örgütü yöneticileri ve partilileriyle bir araya gelerek onlara da teşekkür ettikten sonra “ Hayır daha bitmedi. Hile ile, hırsızlıkla gasp ettikleri milli irade hakkını alacak ve ülkemiz yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecektir. Buna yönelik mücadelemiz sürecek” dedi.

Partisinin Altıeylül ilçe örgütünü de ziyaret eden Ahmet Akın ilçe Başkanı Yusuf Yüksel ve ilçe örgütü yöneticileri ile bir süre sohbet etti. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"KADINLARIMIZ KARARLILIKLA VE İNANÇLA MÜCADELE ETTİLER"

İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit ve kadın kolları üyeleri ile bir araya gelen Balıkesir Milletvekili Akın “ referandum sürecinde en büyük teşekkürü kadınlarımız hak ediyor. Kararlılıkla ve inançla bir mücadele yürüttüler. Araştırmalarda kadınlarımızın yüksek oranlarda “hayır” oyu verdikleri ortaya çıkıyor. Ben kadın kollarımızın nezdinde cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan ülkemizin tüm kadınlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da demokrasi mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz” dedi.

Ahmet Akın sivil toplum örgütlerini de ziyaret etti. Teşekkür ziyaretleri kapsamında Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Balıkesir Genç İşadamları Derneği, Balıkesir Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek bu kuruluşların başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

"REFERANDUM SONUÇLARI MEŞRU DEĞİLDİR"

Daha sonra CHP Susurluk İlçe Başkanlığına geçen Akın burada partililerine referandumdaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ahmet Akın yaptığı açıklamada “ Susurluk referandumda %56,56 oranında hayır oyu verdi. Susurluk’lu hemşerilerimiz verdikleri oylarla tek adam rejimini reddetti. Aslında halkımızın çoğunluğu reddetti. Ama YSK darbesi ve hukuksuz kararlarla şaibeli bir sonuç elde edildi. Meşru olmayan ayıplı bir anayasa çıktı ortaya. Bu sürdürülemez bir durum. Egemenlik hakkı suç işlenerek gasp edilen halkımız bu hakkını çok geçmeden geri alacaktır” dedi.