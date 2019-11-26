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  4. 26 Kasım 2019 11:24

Ahmet Davtuoğlu cephesinde yeni gelişme

Yeni partisini önümüzdeki ay açıklaması beklenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun teşkilatlan faaliyetlerini tamamladığı ortaya çıktı.

Ahmet Davtuoğlu cephesinde yeni gelişme
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2020’ye girmeden Aralık ayında partisini kurması beklenen Ahmet Davutoğlu’nun teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladığı öğrenildi.

Ajans Tarafsız'dan Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Davutoğlu’nun kurmaylarının aktardığına göre; partinin kurulmasıyla birlikte 81 ilde teşkilatlanabilecek durumda havuzda isimler bulunuyor.

“81 İLDE HAVUZLAR OLUŞTURULDU”

Teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar oluşturuldu. Havuzlar şekliyle oluşum yapıldı. Ancak bu havuzlarda bir görevlendirme yapılmadı.

Partinin resmi tüzel kişiliğine kavuşmasıyla birlikte havuzlardaki isimlerin il başkanlıklarında görevlendirileceği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre il binalarının birçoğu hazır. Bazı il binalarının tutulma aşamasında olduğu, bazısının tutulduğu, bazılarının da hazırda bekletildiği kaydedildi.

Davutoğlu’nun memleketi Konya’da partinin il binası için 5 yer belirlendi.  Konya il binasının geniş, ulaşım ve park problemi olmayan ve bağımsız bir yer olmasına dikkat ediliyor.

Ajans Tarafsız

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