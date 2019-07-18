Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında yeni parti açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğhan'ın sunduğu ‘Bidebunuizle’ adlı programa konuk oldu. Davutoğlu, Akif Beki, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin şöyle konuştu:



"Önümüzü kesmeye çalışsalar da ben konuşacağım. Yaptığım gezilerin ardından eğer başka yol kalmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır. Siyaset biliminde bir kural vardır, boşluk kabul etmez. AK Parti kendine çekidüzen verirse ekonomik krizi çözecek yöntemler uygulanırsa kim niye ihtiyaç hissetsin? İhtiyaç halinde yapmak ne ihanettir ne yanlıştır.



Çarpık bir parlamenter sistemden çarpık bir başkanlık sistemine geçtik. Bunda benim de payım var. Daha net tavır almalıydık.

ALİ BABACAN VE ABDULAH GÜL SORUSU

Davutoğlu, "Neden Babacan ve Gül ile beraber değilsiniz?" sorusuna "Onlar da parti kurma konusunda bir irade beyan etmiş değiller. Sayın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile bir yıldır falan görüşmedik. Ali bey ile aramızda derin bir hukuk var. Hep güvenmişimdir kendisine. Hep bir güven ilişkisi oldu. 1 Kasım'da ısrarla olmasını istediğim arkadaşlardan biriydi. Türkiye'nin Ali Babacan'a her zaman ihtiyacı vardır. Yetişmiş devlet adamlarından bir kişiyi bile israf etmek milletin yapabileceği en ağır israftır." diye cevap verdi.

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