Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu vakfa kayyum atandı

Kurucuları arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı.

Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 3 kişilik geçici kayyum heyeti Bilim Sanat Vakfı’nın yönetimini devraldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; 1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyum yönetimine girdi.

BURS VERİP SEMİNERLER DÜZENLİYORDU

Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulan BSV, öğrencilere burs ve seminerler veriyordu.

Birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın verdiği seminerlerle birçok kişi tarafından “Açık Üniversite” olarak nitelendirilen Bilim ve Sanat Vakfı’nın seminerlerinden bir dönem ağırlıkla, başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite eğitimi göremeyenler faydalandı.

Birçok araştırma merkezi kuran vakıf çeşitli alanlarda yayınlar da yapıyordu.

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin tahsisinin durdurulması sonrası üniversitenin bankalarla kredi ilişkisi bozulmuş devam eden süreçte üniversite yönetimi garantör üniversite sıfatıyla Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti