Ahmet Davutoğu'ndan Erdoğan'a: ''Burada bir terslik yok mu ?''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatmasını eleştirdi.

"BİZDE VATANDAŞTAN PARA TOPLANIYOR"

Tüm dünyada, devletlerin vatandaşlara para verdiğini, Türkiye'de ise bu durumun tam tersi olduğunu belirten Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.

Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?."