Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası TBMM'de kabul edildi

AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Bir milletvekilinin partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurması üzerine milletvekilinin dilekçesinin TBMM Başkanlığı’na ulaşması durumunda öncelikle imza kontrolü yapılıyor. Parti üyeliğinden ayrılma işlemi çok daha hızlı olarak TBMM milletvekili dağılımında işleniyor. Ancak milletvekilliğinden istifa için bu kişinin bu kararı almasında herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığı da araştırılıyor, vekilin kendisi ile görüşülüyor, imzasının gerçekliği teyit edildikten sonra istifa kararı TBMM Başkanlık Divanı aracılığıyla TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunuluyor.

TBMM İçtüzüğü’ne göre; “TBMM üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edildikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz” karar veriliyor.

AK PARTİLİ TAYYAR: DOĞRUSU BUDUR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar da, "Fakıbaba’nın istifa dilekçesi işleme kondu ve TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamayla vekilliği düştü. Doğrusu budur. Partisinden ayrılan vekilliği bırakıp gitmelidir. Dilerim, bu teamül, bir gün yasa hükmüne dönüşür" ifadelerine yer verdi.

ARTIK MİLLETVEKİLİ DEĞİL

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bugün toplandı ve Fakıbaba’nın istifa dilekçesini değerlendirdi. Başkanlık Divanı, Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını Genel Kurul'a sevk etti. Bugün Genel Kurul'da Başkanlık Divanı kararı okutuldu ve Fakıbaba'nın vekilliğinin düşürülmesi kabul edildi. Böylece Fakıbaba'nın, 27'nci Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği bugün itibariyle sona ermiş oldu.

ARTIK İYİ PARTİ SAFLARINDA

Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştı.

Fakıbaba'nın istifasıyla AKP 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor

20 EKİM’DE İSTİFA ETTİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini" açıkladı.

Fakıbaba'nın açıklaması şöyle:

2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.