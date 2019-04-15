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  4. 15 Nisan 2019 12:54

Ahmet Türk, mazbatasını aldı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını alarak göreve başladı.

Ahmet Türk, mazbatasını aldı
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Mardin Adliye Sarayı'na gelen Türk, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Türk, halkın iradesiyle seçildiğini belirterek, "Bu hizmeti en doğru şekilde yapmak için bütün gücümüzle çaba içerisinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Halka layık olmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türk, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Buradaki konuşmasında Mardinlilere layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Türk, "Bugüne kadar yürütülen politikalar, yapılan işlemler, ihaleler ve çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak." dedi.

ahmet türk , mardin , hdp , ak parti
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