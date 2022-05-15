Ahmet Türk'ten ''Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?'' sorusuna yanıt

Eski HDP milletvekili Ahmet Türk, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa Kürt seçmenin desteğini alır mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Türkiye siyasetinde uzun yıllar Kürtlerin önemli bir temsilcisi olan eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'den Faik Bulut'a konuşan Ahmet Türk'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerin desteğin alıp alamayacağı sorusu yöneltildi. Türk, bu soruya "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" yanıtını verdi.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU YORUMU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Türk, "İyidir, hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır'da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru?" diye sordu.

"BU GİDİŞLE HDP'Yİ KAPATIRLAR"

HDP'nin kapatılması konusuna da değinen Türk, "Bu gidişle HPD'yi kapatacaklar gibi bir gözlemim var. Yargıçların terkibi ve tutumları bunu gösteriyor. Esasen AKP iktidarının son yıllarında hukuk çürüdü. Çünkü toplum ve insan çürütüldü. Bakınız Millet Meclisi'ne! Öyle bir husumet, kin ve düşmanlık ortamı yaratıldı ki, milletvekilleri, birbirlerini imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görüyorlar. Bırakın rakip ve muhalif partilerden politikacıları, AKP içinde bile artık kliklere ayrılmış, birbiriyle kavgalı menfaatçi ve rantiyeci kesimler var. Her biri, diğerlerini tasfiye etmekle uğraşıyor." dedi.

"KÜRTLER OLMADAN MİLLET İTTİFAKI KAZANAMAZ"

Oy aritmetiğiyle ilgili değerlendirmeler de yapan Ahmet Türk, "Kürtler olmadan, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağı açıktır. 5 Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir." ifadelerini kullandı.

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