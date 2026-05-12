Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!''

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı "Kürdistan" hadsizliği büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan sözlere en sert tepki BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!" dedi.

TFF 2. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor için tebrik mesajları yayınlanırken, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sosyal medya paylaşımı gündemi bir anda değiştirdi.

Türk, paylaşımında Amedspor’un başarısını kutlarken "Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı" ifadesini kullandı.

Destici'den "Tokat" Gibi Yanıt

Ahmet Türk’ün bu sözleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepki çekerken, ilk ve en sert tepkilerden biri BBP lideri Mustafa Destici’den geldi.

Destici, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!"

Destici'nin bu çıkışı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Ahmet Türk’ün kullandığı ifadeye yönelik "anayasal düzen" ve "milli birlik" vurgulu tepkiler çığ gibi büyüdü.