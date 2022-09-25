AK Parili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yaptığı birbirinden ilginç açıklamalarla her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı bu sefer Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı kızdıracak bir açıklamaya imzasını attı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kocaeli’nde yaşayan Rizelilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Çamlı, Batı ülkelerini ilginç sözlerle eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıracak bir yorumda bulundu.

Türkiye’nin teknoloji üretimi konusundaki geri kalmışlığından dem vuran Çamlı, “Al işte, kapımızda bir tane arabamız yok. Görüyor musun Alman arabası. Benim arabam da Alman arabası. Buraya gelen arkadaşların arabaları da Alman, Fransız, İtalyan. Bir tane araba yok kapımızda ya. Şu konuşmalarımızı çeken videolar bile bizim değil. Bu elimdeki mikrofon bile benim değil. Haremimle konuştuğum bu telefon bile benim değil” dedi.

ANKA’nın aktardığına göre Çamlı, düne kadar Angela Merkel’e (2005-2021 yılları arasında görev yapan eski Almanya Başbakanı) gidip “Bize bir iki tüfek ver de şu teröristlerle boğuşalım” diye yalvardıklarını söyleyerek, “O da kur yapıyordu bize, parasıyla aldığınız halde diyordu ki ‘Veririm sana tüfeği ama şuna at, buna atma’. Öyle değil mi?” şeklinde tuhaf ifadeler kullandı.

AK Partili Çamlı, sözlerine şöyle devam etti:

“BMW yapmış, Mercedes yapmış; benden aldığı ilimle bilimle yaptı. Bunu söylediğimde benimle dalga geçiyorlar… İslam medeniyetinden aldığınız ilimle yaptınız. Makine, mühendislik; siz bu işlerden anlamazsınız. Bunların kökü bizde. Bizden aldınız ve yaptınız, şimdi bunlarla bize efelik yapıyorsunuz. Bunu da zulüm aracı olarak kullanıyorsunuz… Onun için küresel intifada içerisinde olmak hepimizin üzerine bir borçtur. Bir vatan, millet meselesidir.”

“BU TOPRAKLARDA NE EKERSEN EN İYİSİ ÇIKAR; HAİNİN DE EN İYİSİ ÇIKAR”

Daha sonra HDP’yi hedef alan ve “hainlikten” söz eden Çamlı, “HDP’ye oy verenlerin büyük bir bölümü, ülke daha kötü olsun diye vermiyor. Var içinde hainler, olmaz mı? Bu toprakların yetiştirdiği haini hiçbir toprak yetiştiremez… Bu topraklarda ne ekersen en iyisi çıkar. Delikanlının da adamın da en iyisi çıkar, hainin de en iyisi çıkar, hıyarın da domatesin de patlıcanın da en iyisi çıkar. İçimizde her türlü şeyler olabilir ama büyük bir çoğunluğunun benim söylemeye çalıştıklarım ile ters düştüğünü sanmıyorum… Artık ocusu bucusu yok. Herkes milli takım. Öyle bir sürece girdik” şeklinde konuştu.

ANKA