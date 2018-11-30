AK Part adayı Vali’den tartışılacak sözler: Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Bilecik eski Valisi Tahir Büyükakın, kentte düzenlediği ilk basın toplantısında "hak ve batıl mücadelesi" verdiklerini söyledi. Büyükakın, “Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” dedi. Büyükakın'ın bu sözlerine CHP'den "Vali bey İslam için cihat yapmaya mı yoksa Kocaeli için projeler üretip bu kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeye mi aday? Hem ümmet ne için yıkılsın?" diye tepki geldi.

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre seçim çalışmaları kapsamında sahaya inen eski Bilecik Valisi, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı ziyaretinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“BU KALE YIKILIRSA ÜMMET YIKILIR”

“Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” diyen Büyükakın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “1071 yılından bu yana felaketler yaşadık. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar 1071 yılında yaşananlar aynı zaman diliminde. Hak ve batıl mücadelesi veriyoruz. Şu anda bu kalenin temsilcisi Cumhurbaşkanımızdır. Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır. Biz bu mücadeleyi bırakmayız. Bizim taşıdığımız değerler var. Millete hizmet etmeyi en kutsal değer olarak biliyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim için kutsal bir mücadele. Allah yolunda mücadele etmek bizim vazifemiz. Makamımızın ne olduğunun önemi yok.”

“EL BİRLİĞİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ “

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için “2-3 saat uyku ile ayakta kalıyor” diyen Büyükakın “Enerjisini yüreğinden alıyor. Ben de bu enerji ile çalışacağım hiçbirinizin yüzünü kara çıkarmayacağım. Nihai hedefimiz davanın başarılı olması, ümmetin, ülkenin, devletin ayakta kalması, bu kalenin yıkılmamasıdır. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Sadece kendimizin değil, bütün çocukların huzurlu olması için çalışacağız. El birliği ile var gücümüzle, İslam ve insanlık için hak davamızın galip gelmesi için mücadele edeceğiz.” yorumunda bulundu.

‘ÜMMET YIKILIR’ SÖZLERİNE JET YANIT

Büyükakın'ın sözleri muhalefet partileri tarafından sert bir dille eleştirildi. CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılırdan kastın, yıllardır Kocaeli'de sürdürdüğünüz rant tezgahınız mı” dedi.

BU KALE YIKILIRSA ÜMMET YIKILIR NE DEMEK?

Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Bey yaptığı açıklama ile açıkça Kocaeli'nin AK Parti'ye oy vermeyen insanlarına hakaret etmiş, dinsiz ve Müslüman olmamakla suçlamış ve kendi seçmenine bizleri adeta hedef göstermiştir. Tahir Büyükakın'ın sözleri infial yaratmaktadır. Tahir Bey'e sormak istiyorum; kendisi İslam için cihat yapmaya mı yoksa Kocaeli için projeler üretip bu kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeye mi aday? Şahsım adına, hem akademisyen hem bürokrat olan Tahir Bey'den seçim propagandası yaparken ‘İslam için cihat' çağrısı yerine bu kent için projelerini açıklamasını beklerdim. 14 yıldır Kocaeli kentinin yüzlerce sorunu vardır. Bunları çözmeyi düşüneceğine kalkıp kutsal dinimizi siyasete alet ederek insanları ayrıştırmaktadır. Tahir Bey “Bu kale yıkılırsa ümmet yıkılır” diyor, bu nasıl bir açıklamadır? Bu kentte CHP veya farklı bir parti seçimi kazanırsa ümmet ne için yıkılsın? Sen belediye başkan adayısın kardeşim, cihatçı değilsin. Eğer cihat yapacaksan git Filistin'de, Yemen'de, Suriye'de veya Irak'ta mazlum Müslümanlara eziyet çektiren Emperyalist güçler ile savaş. O zaman bizde seni takdir edelim. Bu kentte yaşayanların zaten büyük bir çoğunluğu Müslümandır Tahir Bey.”

