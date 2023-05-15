AK Parti 2 ilde milletvekili çıkaramadı

Resmi olmayan sonuçlara göre 266 milletvekili çıkaran AK Parti, iki ilde vekil çıkarmayı başaramadı.

Cumhur İttifakı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi verilerine göre yüzde 50'ye yakın bir oy alarak 321 milletvekili çıkardı.

İttifakın büyük ortağı AK Parti 266 milletvekilliği kazanırken iki ilde ise sıfır çekti.

İktidar partisi, 2002'den bu yana katıldığı hiçbir seçimde milletvekili çıkaramadığı Tunceli'de bu kez de nal topladı. 2023 seçimi öncesinde kentin 2 olan vekil sayısı 1'e düşerken tek vekili Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi aldı.

Benzer şekilde 2018'deki seçimde 1 vekil çıkardığı Hakkari'de de resmi olmayan sonuçlara göre bu seçimde 3 vekilliği de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kazandı.

Böylece, AK Parti'nin vekil çıkaramadığı il sayısı 2 oldu.