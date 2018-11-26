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  4. 26 Kasım 2018 10:05

AK Parti 20 belediye başkanı adayını daha açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını yarın açıklayacağı bildirildi.

AK Parti 20 belediye başkanı adayını daha açıklayacak
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylarını açıklayacağı iller arasında, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman'ın olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 40 belediye başkanı adayını açıklamıştı.

İŞTE AK PARTİ'NİN ADAYLARI

Adıyaman, Süleyman Kılınç...
Amasya; Cafer Özdemir.
Antalya; Menderes Türel.
Ardahan; Yunus Baydar.
Artvin; Mehmet Kocatepe.
Bartın; Yusuf Ziya Aldatmaz.
Batman; Murat Güneştekin.
Bayburt; Fatih Yumak.
Bitlis; Nesrullah Tanğlay.
Bolu; Fatih Metin.
Burdur; Deniz Kurt.
Bursa; Alinur Aktaş.
Denizli; Osman Zolan.
Diyarbakır; Cumali Atila.
Düzce; Faruk Özlü.
Elazığ; Şahin Şerefoğulları.
Erzurum; Mehmet Sekmen.
Gaziantep; Fatma Şahin.
Giresun; Aytekin Şenlikoğlu.
Gümüşhane; Ercan Çimen.
Hakkari; Cüneyt Epcim.
Kahramanmaraş; Hayrettin Güngör.
Karabük; Burhanettin Uysal.
Kastamonu; Tahsin Babaş.
Kayseri; Memduh Büyükkılıç.
Kırıkkale; Mehmet Saygılı.
Kırklareli; Burak Süzülmüş
Kilis; Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli; Tahir Büyükakın
Malatya; Selahattin Gürkan
Nevşehir; Rasim Arı
Niğde; Emrah Özdemi
Ordu; Hilmi Güler

recep tayyip erdoğan , ak parti
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