AK Parti 28 Mayıs'a kadar miting yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik seçim sonrası kurmaylarını topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi olmuştur. Türkiye gıptayla bakılan bir ülke olmuştur.



Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi.



CHP dün manipülasyon yaptı. Muhalifler bütün antidemokratik refleksleri sergiledi.



İmamoğlu ve Yavaş, milletimize karşı yalan beyanda bulundu. İmamoğlu ve Yavaş, milletten özür dilesin.

Dün CHP Genel Merkezi'nden doğru olmayan bilgi verildi.

AK PARTİ'DE MYK TOPLANTISI! ERDOĞAN GENEL MERKEZ'DE

Dünkü seçimlerin ardından seçimin 2. tura kaldığı yönünde mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sürecine ve sonuçlarına ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

MASADA KRİTİK 14 GÜN VAR! NASIL BİR KAMPANYA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısının başladığı ve toplantının gündeminde seçim sonuçlarının olacağını, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurmaylarının 2. tura dek geçecek 14 günde nasıl bir kampanya izleyeceğini değerlendireceği bildirildi.

Öte yandan AA'ya göre parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.10'da başladı. Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.