AK Parti %51 seçilme şartını değiştirmeye hazırlanıyor!

AK Parti’nin 4-5-6 Ekim’de Ankara Kızılcahamam’da yapacağı parti kampına çağrı yapan AK Parti’li Faruk Çelik, partiden ayrılanlara da davetiye gönderildiğini söyledi. Çelik, “AK Parti’de siyasete devam eden ancak yönetimle ilgili düşünceleri olan isimlerin kampa katılması gerektiğini ifade etti. Çelik, daha sonra bu ifadelerin yanlış anlaşıldığını söyledi.

60, 61, 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Bakanı, 64. hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan, şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Faruk Çelik, Bursa’da yayın yapan Olay gazetesine konuştu. Ahmet Emin Yılmaz’a kampla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, “4-5- 6 Ekim’de Kızılcahamam’da toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Diğer arkadaşların da tümüne geldi. Şu anda Parti’den ayrılan arkadaşlara da davetiye geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı.” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de bir öneride bulunarak, “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” dedi.

SÖYLEDİKLERİNİ DÜZELTTİ

Independent Türkçe’ye de bilgi veren Çelik, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade etti. Partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, AK Parti’de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim’de Kızılcahamam’daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, şu ifadeleri de kullandı:

“AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor. Bugün bir gençleşme sürecine girildi, ‘Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim’ dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor.”



