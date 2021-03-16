AK Parti, 52 ilde yönetimlerini yeniledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecinde 81 il başkanının 52'sinin, 973 ilçe başkanlığının ise 715'inin yenilendiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 2019 Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre süreci ile ilgili bilgi verdi.

İl ve ilçe başkanlıkların yanı sıra yönetimlerindeki değişim oranları hakkında da konuşan Kandemir, şunları kaydetti:

"ADETA YENİ BİR EKİP KURDUK"

"İlçelerimizdeki değişim oranı ilçe yönetim kurullarımızda bu iki sene içerisinde yüzde 73 aynı şekilde yönetimlerde yüzde 63, illerde il başkanlarımızdaki değişim oranı yüzde 65 ve il yönetimlerindeki değişim oranımız da yüzde 68, bu adeta yeni bir ekip kurmak demek. Fakat bunu yaparken gerçekten de tüm görevi devreden arkadaşlarımı işin içerisinde tutarak yeni bir modelle çalıştık ve onların da bizim bu yenilenme sürecine çok ciddi katkı verdiklerini görmüş olduk.

Ben bir kere daha bugüne kadar AK Parti'de görev almış mücadele etmiş, bu işe yüreğini koymuş bu değişim dönüşümün en önemli aktörü olmuş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Yani AK Parti'deki bir yetkili olarak değil, bu davaya hem gönül vermiş hem mücadele etmiş bir nefer olarak söylüyorum."

"BİZ ÇOK İDDİALI BİR SİYASİ HAREKETİZ"

Kandemir, 973 ilçe başkanlığında 715'inin, 81 il başkanlığında ise 52'sinin yenilendiğini, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarındaki yenilenme ile beraber 2023 kadrolarını oluşturduklarını işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"7. Olağan Kongre sürecimizin de inşallah yapacağımız büyük kongremizde yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Yani bir süreci tamamlamıyoruz, bir süreç başlıyor, 2023 süreci başlıyor. Biz çok iddialı bir siyasi hareketiz.

"YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki hak ve adalet mücadelesinde tavrı olan, mücadele eden, gayret gösteren bir partinin tabii ki kadroları da genel başkanın durduğu yerde durabilmeli, onun baktığı yerden bakabilmeli, onun cesaretini taşıyabilmeli. Tüm bu yenilenmeyi bunu merkeze koyarak, zemine bunu koyarak yapma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu başlangıcın, 7. Olağan Kongre süreci ile oluşturulan bu hareketteki yenilenmenin 2023'te ki başarıyla taçlanacağına yürekten inanıyoruz."

Kandemir, "Bir ara hatırlarsanız özellikle bazı muhalefet hareketleri bunu kampanyaya çevirmişlerdi. AK Parti'de 'acaba bir duraklama mı var' diye. Kan kaybı zaten olmaz evvelallah, fakat inanın onların rüyalarında göremeyeceği bir teveccühle karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz bunda son dönem Türkiyesi'ndeki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü değişimlerinde etkisi var. Yani bunu görünce millet, 'evet işte burası merkez' demeye devam ediyor." şeklinde konuştu.