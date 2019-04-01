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  4. 01 Nisan 2019 04:08

AK Parti, Ağrı'da HDP'yi geçti

31 Mart yerel seçimlerinde dikkat çeken sonuçlardan biri de Ağrı’dan geldi.

AK Parti, Ağrı'da HDP'yi geçti
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K Parti adayı Savcı Sayan, şu ana kadar açılan sandıklara göre HDP adayını açık ara farkla geride bıraktı. Sayan yaptığı açıklamada "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Savcı Sayan, partililerin Dörtyol Kavşağı'ndaki kutlama programına katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan kalabalığa seslenen Sayan, kent için yarından itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

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