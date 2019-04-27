AK Parti Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Pendik Belediyesi’ne “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, burada yaptığı konuşmada İstanbul’da seçimle ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, “Ama biz belediye başkan adayımızı belediye başkanı olarak görüyoruz. İnşallah bunu resmileştireceğiz. Yakın bir zamanda bu şarkı burada bitmez diyeceğiz inşallah” diyerek ziyaretinden dolayı Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Binali Yıldırım ise “Herhangi bir program yapmaksızın, tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma, bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu sevgisi, bu ilgisi olduğu müddetçe evelallah durmak yok, yola devam”ifadelerini kullandı.





