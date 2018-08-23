AK Parti çalkalanıyor ! ''Abdullah Gül'' tartışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şaşırtan bir çıkış yapmış ve Abdullah Gül için, 'Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir' açıklamasında bulunmuştu. Bu sözler sonrası AK Parti'de hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklamasına ilişkin rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri iddiası kulislerde dolaşıyor



Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki “hain” sözleri parti içinde tartışmaya neden oldu.

AK Parti'de ortalık kızışıyor ! Çok sert sözler...

Dağ’ın sözlerinin ardından parti içinde de bir hareketlenmenin yaşandığı, Dağ’a yönelik tepkilerin yükselmeye başladığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dağ’ın, sözlerini düzeltecek yeni bir açıklama yapması veya gereğinin yapılmasının dile getirildiği aktarılıyor. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklamasına ilişkin rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri belirtiliyor.

Oluşan rahatsızlık üzerine bir yandan Erdoğan’ın Dağ ile görüştüğü, diğer yandan da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Dağ’ın sözleri ile ilgili “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan, aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptığı belirtiliyor.

NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19 Ağustos’ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” demişti