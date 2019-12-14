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  4. 14 Aralık 2019 11:39

AK Parti Çanakkale il başkanı belli oldu

AK Parti'de Gültekin Yıldız'ın istifasıyla bir süredir boş kalan Çanakkale İl Başkanlığı'na Naim Makas atandı.

AK Parti Çanakkale il başkanı belli oldu
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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına Naim Makas atandı.
 
Gültekin Yıldız’ın istifasıyla bir süredir boş kalan il başkanlığına Naim Makas atandı. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "AK Parti Çanakkale İl Başkanı Sn. Av. Gültekin Yıldız’ın istifası ile boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim Makas’ın ataması yapılmıştır. Kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

AK Partililer Makas’ı arayarak tebriklerini iletiyorlar.

İHA

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