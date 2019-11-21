AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin kapısını çalacak

AK Parti’nin yeni yılda muhalefet partileriyle uzlaşma sağlanabilirse getirmeyi planladığı ceza infaz paketi üzerinde yapılan değerlendirmelerde, AK Parti’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine örgüt, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarında mevcut infaz sisteminin aynen korunması eğilimi ağırlık kazandı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; bu eğilimin pakete de yansıması durumunda diğer suçlardan farklı infaz rejimine tabi tutulan örgüt, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarındaki istisnalar Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasası’ndaki haliyle kalacak.

İNFAZLAR NASIL OLACAK?

Buna göre, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçdan dolayı mahkûmiyet halinde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının infazı 36, ömür boyu hapis cezası 30 yıl, süreli hapis cezaları ise dörtte üç olarak uygulanacak.

Cinsel istismar suçları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası 39 yıl, ömür boyu hapis cezası 33 yıl, süreli cezaların ise dörtte üçü infaz edilecek. Paketteki ilk teklifte dörtte üçün üçte ikiye düşürülmesi önerilmişti.

İnfaz konusunda MHP ile ortak çalışma da yürüten AK Parti yönetimi, pakete son şeklinin verilmesinin ardından CHP ve İYİ Parti’nin kapısını çalacak. Muhalefetle uzlaşılması durumunda 2020 yılının başında yasa önerisinin TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.



